Το έντονο κύμα ψύχους με την ονομασία Coral θα συνεχίσει να επηρεάζει μέχρι και τη Δευτέρα τη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) η οποία κατατάσσει το φαινόμενο στον πορτοκαλί δείκτη προειδοποίησης. Παράλληλα, θα επικρατούν τοπικά στο Αιγαίο θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7, στα νότια 8 μποφόρ και θα σημειώνονται κατά τόπους χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Πιο αναλυτικά:

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Σήμερα Παρασκευή (21-02-25)

α) Στη Μακεδονία και τη Θράκη έως 05 με 07 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια έως 07 με 09 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο (22-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου από -05 (μείον 5) έως 04 με 06 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια από -03 (μείον 3) έως 06 με 08 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή (23-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου από -04 (μείον 4) έως 05 με 07 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια από -01 (μείον 1) έως 09 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Σήμερα Παρασκευή (21-02-25)

α) Στη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική), τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και πρόσκαιρα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στα ορεινά και ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Το Σάββατο (22-02-25)

α) Στη Μακεδονία (κυρίως στην κεντρική), τη Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στην Κρήτη στα ορεινά, τα ημιορεινά και πιθανώς τοπικά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

γ) Στις κεντρικές και βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τόπους στα ορεινά.

Την Κυριακή (23-02-25)

α) Στη Μακεδονία (κυρίως στην κεντρική) και πρόσκαιρα στη Θεσσαλία, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στην Κρήτη στα ορεινά και τα ημιορεινά.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

