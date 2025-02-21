Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ: Κύμα ψύχους μέχρι τη Δευτέρα - Πού θα χιονίσει

Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΥ στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Όπως αναφέρει, το έντονο κύμα ψύχους με την ονομασία Coral θα συνεχίσει να επηρεάζει μέχρι και τη Δευτέρα τη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, θα επικρατούν τοπικά στο Αιγαίο θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7, στα νότια 8 μποφόρ και θα σημειώνονται κατά τόπους χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Πιο αναλυτικά:

Θερμοκρασίες

Σήμερα Παρασκευή (21-02-25)

α) Στη Μακεδονία και τη Θράκη έως 05 με 07 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια έως 07 με 09 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο (22-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου από -05 (μείον 5) έως 04 με 06 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια από -03 (μείον 3) έως 06 με 08 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή (23-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου από -04 (μείον 4) έως 05 με 07 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια από -01 (μείον 1) έως 09 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Χιονοπτώσεις

Σήμερα Παρασκευή (21-02-25)

α) Στη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική), τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και πρόσκαιρα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στα ορεινά και ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Το Σάββατο (22-02-25)

α) Στη Μακεδονία (κυρίως στην κεντρική), τη Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στην Κρήτη στα ορεινά, τα ημιορεινά και πιθανώς τοπικά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

γ) Στις κεντρικές και βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τόπους στα ορεινά.

Την Κυριακή (23-02-25)

α) Στη Μακεδονία (κυρίως στην κεντρική) και πρόσκαιρα στη Θεσσαλία, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στην Κρήτη στα ορεινά και τα ημιορεινά.

