Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας Coral στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, το Αιγαίο και την Κρήτη, όπου προβλέπονται σήμερα, Παρασκευή νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική), τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και πρόσκαιρα στα νησιά του βορείου Αιγαίου, στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα παραμείνει σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα, στα βόρεια θα φτάσει τους 05 με 07 βαθμούς, στα κεντρικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα δυτικά τους 10 με 12 και τοπικά τους 13 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 09 με 11 και τοπικά τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

Αττική

Καιρός: Κατά διαστήματα νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 08 με 09 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα βροχής ή χιονόνερου. Ασθενείς χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα γύρω ορεινά - ημιορεινά τμήματα καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς θα σημειωθούν στη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική) σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στη Θράκη λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 4 με 5 και στα θαλάσσια - παράκτια τμήματα 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 07 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στον Πατραϊκό πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με λίγες βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στη νότια Κρήτη τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νότια λίγες νεφώσεις. Στα βόρεια νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο και πρόσκαιρα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

