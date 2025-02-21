ΣΑΒΒΑΤΟ :
Κ. Μακεδονία Α. Θεσσαλία , Α. Στερεά , Εύβοια , Σποράδες , Κυκλάδες , Κρήτη , βροχή ή χιονόνερο , ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας , Α Στερεάς και Εύβοιας , με χαμηλό υψόμετρο
Αττική : δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα
ΚΥΡΙΑΚΗ :
Εξασθενεί ο υετός και τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές , εκτός από το Ιόνιο και τη ΝΔ Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά
ΔΕΥΤΕΡΑ :
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Βροχές αναμένονται κυρίως στη Δ Ελλάδα
