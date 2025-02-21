Λογαριασμός
Αύριο Σάββατο θα είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας , την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, σε βαθμιαία άνοδο από τη Δευτέρα

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

ΣΑΒΒΑΤΟ :

Κ. Μακεδονία  Α. Θεσσαλία , Α. Στερεά , Εύβοια , Σποράδες , Κυκλάδες , Κρήτη , βροχή ή χιονόνερο , ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας , Α Στερεάς και Εύβοιας , με χαμηλό υψόμετρο

Αττική : δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα  

ΚΥΡΙΑΚΗ :

Εξασθενεί ο υετός και τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές , εκτός από το Ιόνιο και τη ΝΔ Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει  μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά

ΔΕΥΤΕΡΑ :

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Βροχές αναμένονται κυρίως στη Δ Ελλάδα  

