Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και είναι πιθανόν στα γύρω ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, και από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Πελοποννήσου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα νησιά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου και της βόρειας Εύβοιας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στην κεντρική και τη νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο, 12-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή, 13-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά της Μακεδονίας να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα, 14-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για την Τρίτη, 15-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ηπειρωτικά 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

