Καιρός: Τι προβλέπεται μέχρι και τη Τρίτη - Άνοδος της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται μέσα στην εβδομάδα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-07-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτητους 32 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά της Μακεδονίας να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι, ενώ στα βόρεια ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν όμβροι, ενώ στα βόρεια ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ηπειρωτικά 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.