Πέμπτη αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Α Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 5 με 7 μποφόρ , Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς , και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή και τη Δευτέρα , ηλιοφάνεια και μόνο τη Δευτέρα το απόγευμα στα Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ένταση των Β ανέμων στο Αιγαίο θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ , Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: ΒΔ 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς

