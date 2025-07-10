Πέμπτη αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Α Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 5 με 7 μποφόρ , Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς , και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς.
Την Παρασκευή και το Σάββατο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Τέλος την Κυριακή και τη Δευτέρα , ηλιοφάνεια και μόνο τη Δευτέρα το απόγευμα στα Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ένταση των Β ανέμων στο Αιγαίο θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ , Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς .
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: ΒΔ 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς
- Ανάσα δροσιάς με πτώση της θερμοκρασίας σήμερα
- ΕΜΥ: Τελευταία ημέρα καύσωνα - Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο
- Σήμερα Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη Δ. Ελλάδα και τη Δ. Μακεδονία , αλλά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς. Την Πέμπτη σε πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.