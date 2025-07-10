Λογαριασμός
Σήμερα Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα, σε μικρή άνοδο την Κυριακή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Πέμπτη αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Α Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες μπόρες.   Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 5 με 7 μποφόρ , Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως 33 με 34  βαθμούς , και στα νησιά έως  32 με 35 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή και τη Δευτέρα , ηλιοφάνεια και μόνο τη Δευτέρα το απόγευμα στα Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ένταση των Β ανέμων στο Αιγαίο θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ , Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα αίθριος.  Άνεμοι: Β  4 με 6  μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: ΒΔ 4 με 6  μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

