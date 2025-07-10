Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και μόνο στα νοτιοανατολικά θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30, τοπικά στη νότια Κρήτη τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα όμβρων μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 και από το μεσημέρι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πιθανότητα όμβρων μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και μέχρι και το πρωί τοπικά στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από αργά το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ. Εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και μέχρι νωρίς το απόγευμα στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στα βορειότερα νησιά.

Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και νωρίς το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6, στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες τοπικά 7 μποφόρ. Εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή, 11-07-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 33, στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο,12-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή, 13-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα,14-07-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι, ενώ στα βόρεια ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

