Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, εκτός από τη Θράκη όπου και εκεί τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς (στη δυτική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη). Στις υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν στη Θράκη ενώ βελτίωση αναμένεται στη ανατολική Μακεδονία από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 και τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 και στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από τις απογευματινές ώρες.

Στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και βαθμιαία σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 και κατά τόπους στα νότια έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά τμήματα.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ανατολικά προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα δυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09-10-2024

Στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-10-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως στα βορειοδυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

