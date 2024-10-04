Σήμερα Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν , από νωρίς το απόγευμα , στα Δ – ΒΔ και δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι Ν - ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς.

Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά και το Β Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα Δ – Κ – και Β

Την Κυριακή άστατος καιρός με τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ τα Β και το Α Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ΒΑ και το Α Αιγαίο , όπου θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα το πρωί , για να σταματήσουν στη συνέχεια. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Ν 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά . Άνεμοι: Ν 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς

