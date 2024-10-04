Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού , σήμερα και αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Πτώση της θερμοκρασίας κυρίως την Κυριακή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν ,  από νωρίς το απόγευμα , στα Δ – ΒΔ  και δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονες.   Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Οι άνεμοι Ν - ΝΔ 4 με 6   μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 7  μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς.     

Το Σάββατο  τοπικές βροχές και σποραδικές  καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά και το Β Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα Δ – Κ – και Β 

Την Κυριακή άστατος καιρός με τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ τα Β και το Α Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ΒΑ και το Α Αιγαίο , όπου θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα το πρωί , για να σταματήσουν στη συνέχεια. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά.  Άνεμοι: Ν 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά . Άνεμοι: Ν  3 με 5  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark