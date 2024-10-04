Cassandra: Έντονα καιρικά φαινόμενα και προβλήματα στο Δήμο Φιλιατών

Προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου στο Φιλιατών, αλλά και στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και σταθερής τηλεφωνίας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά που πλήττουν την περιοχή.

Πριν από μία ώρα έγινε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ,η περιοχή βυθίστηκε στο σκοτάδι, ενώ δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα.

Στην Λωρίδα της Σαγιάδας, κοντά στις ιχθυοκαλλιέργειες, έπεσαν βράχοι στο οδόστρωμα, ενώ μεγάλες ποσότητες από φερτά υλικά και χώματα, έκλεισαν τον δρόμο προς Φιλιάτες λίγο πριν την κωμόπολη.

Τα συνεργεία του Δήμου με δύο μηχανήματα, εργάζονται για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία . Μικρά πλημμυρικά φαινόμενα, παρατηρούνται κοντά στην πλατεία των Φιλιατών, όπου τα νερά μπήκαν σε ισόγεια καταστήματα.

Η Πυροσβεστική απομάκρυνε μεγάλα κλαδιά από πλατάνια κοντά στο χωριό Δάφνη.

Να σημειωθεί πως στο Δήμο Φιλιατών στις 19:50 ήχησε μήνυμα από το 112 .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

