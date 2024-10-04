Καιρός σήμερα: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας από νωρίς το απόγευμα σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Στη δυτική Ελλάδα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τη νύχτα στα βορειοδυτικά.



Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικά θα αυξηθούν. Στη δυτική Μακεδονία είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι, ενώ στη δυτική Θεσσαλία πιθανόν τις βραδινές ώρες να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα να σχηματισθούν ομίχλες.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στην ηπειρωτική χώρα τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα αυξηθούν και στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι 2 έως 4 και στα θαλάσσια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 28 και τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο, στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα τα οποία από νωρίς το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, από τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο 7 και πρόσκαιρα το πρωί στα βόρεια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 και τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις απογευματινές - βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το βράδυ στα δυτικά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Νεφώσεις από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-10-2024

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, μέχρι τις απογευματινές ώρες στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα νησιά του Ιονίου και από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους έντονα.

Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος καιρός αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες στις Κυκλάδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν ασθενή έως μέτρια μεταφορά αφρικανικής σκόνης το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές της, όπου θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς (στη δυτικήη Μακεδονία 3-4 βαθμούς χαμηλότερη) και στις υπόλοιπες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 06-10-2024

’στατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές αναμένονται και στην Κρήτη. Βελτίωση από το βράδυ στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, εξαιρουμένης της νοτιοανατολικής νησιωτικής χώρας.

Πηγή: skai.gr

