Καιρός: Βροχές και καταιγίδες- Έως τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το πρωί πιθανώς στην Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάννησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στη δυτική Μακεδονία, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Θρακικό 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ιονίου, όπου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Κρήτη. Από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις και κατά τόπους αυξημένες και από το μεσημέρι βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και το βράδυ πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις Σποράδες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 5 βαθμούς υψηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-10-2024

Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Στα δυτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες και στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικόί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και βαθμιαία 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22-10-2024

Στην ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικόί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στα δυτικά, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ μόνο στην Εύβοια και την Κρήτη θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και μόνο στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

