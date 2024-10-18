Σήμερα, Παρασκευή, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ. Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το βράδυ στο Β. Ιόνιο Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι, στα Βόρεια έως 20 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 25 βαθμούς.

Το Σάββατο, τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης θα σημειωθούν στο Ιόνιο κυρίως στην Κέρκυρα, την Ήπειρο, την κεντροδυτική Στερεά και τη Δ. Θεσσαλία.

Την Κυριακή, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την κεντροανατολική Στερεά, την Εύβοια και πιθανώς στη Δ. Μακεδονία, τη ΒΑ Πελοπόννησο και τη Δ-ΒΔ Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση το Σάββατο.

Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη δεν αναμένονται βροχές, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι Β 5 με 6 και στα Α 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: 22 με 23 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

