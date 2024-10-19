Καιρός: Φθινοπωρινό το σκηνικό το Σαββατοκύριακο

Φθινοπωρινό θα είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού, με συννεφιές, ψύχρα και τοπικές βροχές.

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) αυξημένες νεφώσεις και κυρίως στα δυτικά τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν και στη δυτική Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα ανοιχτά από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Θρακικό βορειοανατολικοί 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 20 βαθμούς και στη δυτική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του βόρειου Ιονίου και την Ήπειρο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανοιχτά του Ιονίου από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην ανατολική Στερεά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη θα αυξηθούν και στη δυτική Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά περιόδους και κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στις Σποράδες η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 5 βαθμούς υψηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών την νύχτα προς την Κυριακή.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι και το απόγευμα. Το βράδυ σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 20-10-2024

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και το πρωί στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-10-2024

Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Στα δυτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικόί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22-10-2024

Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Στα δυτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και μόνο στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

