Βελτιωμένος θα είναι σήμερα, Κυριακή ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην Κρήτη και πιθανώς τις πρωινές ώρες στην Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά βελτιωμένος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές. Στα ηπειρωτικά γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις πυκνότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ που από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες με τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ που από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ που από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μαγνησία και τις Σποράδες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ που από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-09-2024

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στο Ιόνιο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-09-2024

Αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία και στα βόρεια ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στο Ιόνιο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.