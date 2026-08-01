Γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στα Μέγαρα - H ανακοίνωση της Hellenic Train

Μία γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στον σταθμό των Μεγάρων, και απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 00:20 ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε υπηρεσιακό δρομολόγιο χωρίς επιβάτες από το Κιάτο προς τον Ρέντη, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, στον σταθμό των Μεγάρων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε αμέσως το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών από τις αρμόδιες αρχές, η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Η Hellenic Train εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.



Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε γυναίκα από συρμό τραίνου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Πηγή: skai.gr

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