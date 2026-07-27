Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης ξεκινά από σήμερα 27 Ιουλίου 2026, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τον Κόμβο πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η μεταφορά της σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια.

Όπως επισημαίνεται από το AtmoHub, oι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 29/7, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν αύριο Τρίτη 28/7.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο (28/7) αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως σε:

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Πελοπόννησο

Κρήτη

Νησιά Ιονίου

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Όπως τονίζει το AtmoHub, στη νότια Πελοπόννησο, Λακωνία, Μεσσηνία, Αχαΐα και Άργος, οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρυμένη την ποιότητα του αέρα (~50 μg/m3).

Παράλληλα το AtmoHub αναφέρει ότι οι τρέχουσες προγνώσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα, με περιορισμένη επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ κοντά στο έδαφος ενώ προσθέτει ότι η μεταφορά της σκόνης εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά έως και τις 29/7, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Τέλος, συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.

Μπορείτε να παρακολουθήστε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS, μέσω του διαδικτυακού portal του AtmoHub.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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