Καιρός: Συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Που θα βρέξει

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στην ανατολική χώρα όπου θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 25 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 26 με 29 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στη βόρεια Κρήτη όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 με 27 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-10-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά έως το μεσημέρι οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Βαθμιαία από τα δυτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια και θα κυμαίνεται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

