Καιρός: Ομίχλη και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Που θα βρέξει

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοανατολικά σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά κατά τόπους θα αυξηθούν και υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 24 με 27 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 28 με 31 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 26 με 28 βαθμούς και στην Κρήτη τους 29 και κατά τόπους τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ και παροδικά, στην κεντρική Μακεδονία μέχρι το μεσημέρι, έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα βροχής από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νότια μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα βροχής από το απόγευμα στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και τοπικά στην Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα στα ανατολικά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και παροδικά μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-10-2024

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-10-2024

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά πιθανόν έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

Πηγή: skai.gr

