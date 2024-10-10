Σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα ΒΔ, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Ν – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 29 με 31 και τοπικά έως 32 βαθμούς.

Την Παρασκευή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ΒΔ, στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ, στο Ν Αιγαίο πρόσκαιρα 6, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί κατά 3 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κ. Μακεδονία, στο Β. Αιγαίο και αργά το βράδυ στην Α. Θεσσαλία και τη Β Εύβοια. Την Κυριακή θα επικρατήσουν βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Ανατολικά και Νότια.

Αττική

Καιρός σήμερα: αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι Δ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα: αραιή συννεφιά, πρόσκαιρα πιο πυκνή. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

