Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Από την Κυριακή θα επικρατήσουν βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα  ΒΔ, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Ν – ΝΔ 3 με 5  μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 29 με 31  και τοπικά έως 32  βαθμούς.  

Την Παρασκευή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ΒΔ, στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ, στο Ν Αιγαίο πρόσκαιρα 6, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί κατά 3 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.   

Το  Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κ. Μακεδονία, στο Β.  Αιγαίο και αργά το βράδυ στην Α. Θεσσαλία και τη Β Εύβοια. Την Κυριακή θα επικρατήσουν βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Ανατολικά και Νότια.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα: αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι Δ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα: αραιή συννεφιά, πρόσκαιρα πιο πυκνή. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

