Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από τις προμεσημβρινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και τις πρωινές ώρες θα σχηματιστούν ομίχλες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί κατά 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 27 με 29 βαθμούς, στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια τους 30 με 32 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στην Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 και τοπικά στην Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά δυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Από αργά τη νύχτα θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

