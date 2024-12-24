Καιρός σήμερα: Χριστούγεννα με χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την ΕΜΥ τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη δυτική χώρα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια τμήματα τοπικά 7 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 πιθανώς έως 8 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και στα κεντρικά και βόρεια θα στραφούν

σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 13 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 06 με 08), στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 13 με 16 και στα Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Η πρόγνωση του καιρού αναλυτικά ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρωινές ώρες, βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής κυρίως Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ στα ηπειρωτικά θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια 6 με 7 και στο νότιο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν και πιθανώς στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην Κρήτη μέχρι τις απόγευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 νότια τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά μέχρι τις απόγευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διυθύνσεις 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, που το βράδυ θα ενταθούν και στις Σποράδες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορείων διευθύνσεων, στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων νωρίς το πρωί και εκ νέου απο αργά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 09 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-12-2024 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης και πρόσκαιρα κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ ενισχυόμενοι τις βραδινές ώρες. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 11 βαθμούς και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 12 με 14 βαθμούς, ενώ στη δυτική και νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, πιθανώς τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά.

