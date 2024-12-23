Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες κυρίως στις θαλάσσιες- παραθαλάσσιες περιοχές, τοπικά θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς άνεμους στα πελάγη και χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές στα κεντρικά και βόρεια κυρίως στα βορειοδυτικά.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 βαθμούς (στα βορειοδυτικά 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη), στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πρόσκαιρη καταιγίδα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 πρόσκαιρα το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα θα είναι τοπικά έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία και σε ημιοριενές περιοχές έως το μεσημέρι πρόσκαιρα πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικά ισχυρές βροχές και στα θαλάσσια -παραθαλάσσια καταιγίδες αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Από το βράδυ και από τα βορειοδυτικά εξασθένηση των φαινομένων. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι τοπικά έντονα στην Κρήτη (κυρίως δυτική και νότια).

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι τοπικά ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα 6 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά και πρόσκαιρα στα ημιορεινά τοπικές χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

