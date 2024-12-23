Λογαριασμός
Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού την εβδομάδα των Χριστουγέννων ….. όπως αρμόζει άλλωστε στην εποχή !! Καλά Χριστούγεννα !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα Δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από νωρίς το μεσημέρι στη Δ Ελλάδα και από αργά το απόγευμα – βράδυ , στη Θράκη , το Α. Αιγαίο , τα Δωδεκάνησα , στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ   6 με 8  μποφόρ   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 13  βαθμούς , στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 14 με 17 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 19 βαθμούς

Την Τρίτη  Άστατος καιρός , με βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως στα Δ τα Β , το Α Αιγαίο , στις Κυκλάδες , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα Τα φαινόμενα το πρωί θα είναι τοπικά ισχυρά , στα ΒΑ , στο Α Αιγαίο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα Βόρεια ημιορεινά. Η ένταση των ανέμων στα πελάγη, 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. 

Την Τετάρτη Χριστούγεννα  και την Πέμπτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Ανατολικά και Νότια , χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, και  στα  Β  ημιορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7  μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη  συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί  και κυρίως από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές . Άνεμοι: Νότιοι 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Συννεφιά  παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Άνεμοι: Ν – ΝΑ  3 με 5 πρόσκαιρα το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.

