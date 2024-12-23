Σήμερα Δευτέρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα Δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από νωρίς το μεσημέρι στη Δ Ελλάδα και από αργά το απόγευμα – βράδυ , στη Θράκη , το Α. Αιγαίο , τα Δωδεκάνησα , στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 6 με 8 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 13 βαθμούς , στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 14 με 17 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 19 βαθμούς

Την Τρίτη Άστατος καιρός , με βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως στα Δ τα Β , το Α Αιγαίο , στις Κυκλάδες , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα Τα φαινόμενα το πρωί θα είναι τοπικά ισχυρά , στα ΒΑ , στο Α Αιγαίο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα Βόρεια ημιορεινά. Η ένταση των ανέμων στα πελάγη, 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Τετάρτη Χριστούγεννα και την Πέμπτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Ανατολικά και Νότια , χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, και στα Β ημιορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και κυρίως από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές . Άνεμοι: Νότιοι 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Άνεμοι: Ν – ΝΑ 3 με 5 πρόσκαιρα το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.

