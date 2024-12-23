Καιρός: Έρχονται «λευκά Χριστούγεννα» - Πού θα βρέξει - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα με βροχές και κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα δυτικά και από το απόγευμα στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό, τοπικά και στα ημιορεινά της βόρειας χώρας κυρίως στη δυτική Μακεδονία, όπου πρόσκαιρα θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με εξασθένηση στα βόρεια. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 βαθμούς (στα βορειοδυτικά 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη), στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και στο νότιο Αιγαίο έως 19 βαθμούς Κελσίου. Τις βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ισχυρές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική και τη νότια). Τοπικά θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι στα πελάγη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 24-12-2024 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη δυτική χώρα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια τμήματα τοπικά 7 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 πιθανώς έως 8 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και στα κεντρικά και βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 13 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 06 με 08), στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 13 με 16 και στα Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-12-2024 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης και πρόσκαιρα κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ ενισχυόμενοι τις βραδινές ώρες. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 11 βαθμούς και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 12 με 14 βαθμούς, ενώ στη δυτική και νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, πιθανώς τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-12-2024 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΑ)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά και βόρεια θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 7 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8, ενισχυόμενοι το βράδυ στα βορειοανατολικά τοπικά στα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, πιθανώς τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-12-2024

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη, και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ κατά τόπους και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8, πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, πιθανώς τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νοτιότερα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, πιθανώς τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.