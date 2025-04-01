Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες σε Αιγαίο και Κυκλάδες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά επικίνδυνες προβλέπει για σήμερα Τρίτη στις Κυκλάδες η ΕΜΥ.



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Χίου - Ικαρίας - Σάμου), τα Δωδεκάνησα, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, πρόσκαιρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αττική, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το βράδυ στη δυτική και τη νότια Κρήτη.



Οι άνεμοι στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί τοπικά έως 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε όλη σχεδόν τη χώρα, κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Χίου - Ικαρίας - Σάμου), τα Δωδεκάνησα, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, πρόσκαιρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αττική, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το βράδυ στη δυτική και τη νότια Κρήτη. Στις Κυκλάδες, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά επικίνδυνα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα Δωδεκάνησα έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς θα είναι έντονα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς και στη δυτική Μακεδονία από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Κυκλάδες θα είναι ισχυρά και τοπικά επικίνδυνα, βαθμιαία όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν. Το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη δυτική και τη νότια Κρήτη.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στην περιοχή Χίου - Ικαρίας - Σάμου και τα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανώς θα είναι έντονα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-04-2025

Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα καθώς και τη δυτική και νότια Κρήτη, θα είναι τοπικά ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



