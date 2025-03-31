Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία του νησιού όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τρίτη 1η Απριλίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται στην περιοχή μας, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

