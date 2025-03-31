Κακοκαιρία πλήττει τα νησιά των Κυκλάδων καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ βρίσκεται στο «κόκκινο» των περιοχών που θα δεχθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Νωρίτερα οι κάτοικοι δέχθηκαν μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, από σήμερα το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, της Τρίτης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους ισχυρά στις περιοχές των νησιών των #Κυκλάδων από τώρα μέχρι τις πρωινές ώρες της 01/04/2025



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l… — 112 Greece (@112Greece) March 31, 2025

Νωρίτερα η ΕΜΥ είχε επικαιροποιήσεις το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Κυριακή.

Πιο αναλυτικά τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά διαστήματα από τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (31-03-25) έως και το πρωί της Τετάρτης (02-04-25) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Συγκεκριμένα:

Α. Στις Κυκλάδες από το μεσημέρι της Δευτέρας (31-03-25) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (01-04-25). Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά επικίνδυνα - Κόκκινη Προειδοποίηση- μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης (01-04-25).

Β. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου - Ικαρίας - Χίου) από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (31-03-25) έως το βράδυ της Τρίτης (01-04-25).

Γ. Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας (31-03-25) έως το μεσημέρι της Τρίτης (01-04-25).

Δ. Στην Αττική τη νύχτα Δευτέρας (31-03-25) προς Τρίτη (01-04-25).

Ε. Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (01-04-25) έως και το βράδυ της ίδιας ημέρας.

ΣΤ. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (01-04-25) έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (02-04-25).

Ζ. Στη δυτική και τη νότια Κρήτη από τις βραδινές ώρες της Τρίτης (01-04-25) έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (02-04-25).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.oldportal.emy.gr). Η επικαιροποίηση του παρόντος εκτάκτου δελτίου θα γίνει σε 12 ώρες. Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.