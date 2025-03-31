Μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία σε Σάμο, Χίο, Ικαρία

Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει τη νησιωτική χώρα.

Στο μήνυμα υπάρχει προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα «κατά τόπους ισχυρά στα νησιά Χίο, Σάμο και Ικαρία από τώρα ως τις πρωινές ώρες της 01/04/2025» και ζητείται από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις και ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους ισχυρά στα νησιά #Χίο #Σάμο και #Ικαρία από τώρα ως τις πρωινές ώρες της 01/04/2025



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l… — 112 Greece (@112Greece) March 31, 2025

Κλειστά σχολεία στην Κω

Με απόφαση του δημάρχου Κω κ. Θεοδόση Νικηταρά, αναστέλλεται η λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Παιδικών Σταθμών, αύριο Τρίτη 1η Απριλίου, σε όλο το νησί.

Ο δήμαρχος Κω έλαβε τη σχετική απόφαση, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στον αιγαιακό χώρο, με πρόγνωση επέκτασης τους στην περιοχή μας και της πιθανής επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει στην προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.

Η αναστολή λειτουργίας ισχύει για αύριο, Τρίτη 1η Απριλίου.

Ο Δήμος Κω καλεί τους κατοίκους του νησιού για την ασφάλειά όλων, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.