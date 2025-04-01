Σήμερα Τρίτη Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Α. Αιγαίου , στα Δωδεκάνησα, στη Θεσσαλία , στις Σποράδες, , στην Α Στερεά , την Εύβοια , και στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς.

Την Τετάρτη στα Α και Ν θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Πέμπτη Συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά. Πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Άστατος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι . Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κατά διαστήματα Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

