Καιρός σήμερα: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες, με εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ προβλέπει η ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία, στα δυτικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και στη βόρεια Πελοπόννησο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 24 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 30 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις και μόνο στη δυτική Μακεδονία από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία τοπικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες, με εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 και στο βόρειο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-10-2024

Στα δυτικά, αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που αναμένεται να ξεκινήσουν από το μεσημέρι στην Κέρκυρα και την Ήπειρο και έως το βράδυ να επηρεάσουν τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα βόρεια ηπειρωτικά να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στην ηπειρωτική χώρα τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

