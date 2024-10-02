Σήμερα Τετάρτη: Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ΝΔ 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 28 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δ - ΒΔ. Άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ, την Παρασκευή στο Ιόνιο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Τέλος, βροχερός θα είναι ο καιρός το Σ/Κ, με τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Η ένταση των ανέμων τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

