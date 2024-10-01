Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Τρίτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες 6 μποφόρ με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Βαθμιαία από το απόγευμα στο Ιόνιο θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ θα αυξηθούν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

