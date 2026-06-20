«Η Μελόνι με παρακαλούσε για φωτογραφία στο G7 και τώρα θέλει να ξαναγίνει φίλη μου», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού, καθώς επιμένει πως η Τζόρζια Μελόνι θέλει να ανεβάσει τα ποσοστά της και γι' αυτό δείχνει φιλοαμερικανική διάθεση. Έγραψε συγκεκριμένα στο Truth Social:

«Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, μου ζήτησε ξανά και ξανά να βγάλουμε φωτογραφία μαζί κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στη Γαλλία.

Τα πηγαίνει άσχημα στην Ιταλία όσον αφορά τη δημοτικότητά της, πιθανώς επειδή γύρισε την πλάτη στις ΗΠΑ, μια χώρα που πραγματικά αγαπά και προστατεύει την Ιταλία, όταν επρόκειτο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο (αν και το ίδιο έκανε και το NATO, για να είμαστε δίκαιοι!).

Δεν μας επέτρεψε καν να χρησιμοποιήσουμε τους διαδρόμους προσγείωσης, ή τις αεροπορικές βάσεις της Ιταλίας, δημιουργώντας ένα μεγάλο πρόβλημα σε επίπεδο επιμελητείας, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνεισφέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για να προστατεύουν την Ιταλία και άλλους «λεγόμενους» συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Τώρα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι ώστε να ανεβάσει τα ποσοστά της.

Όχι, ευχαριστώ!!!

Πρόεδρος DJT»

Νωρίτερα, έκανε και μία επίθεση στους Δημοκρατικούς, χαρακτηρίζοντάς τους «ηλίθιους» με ένα λογοπαίγνιο:

«Είναι αστείο το πώς οι Δημοκρατικοί λένε ότι το Ιράν βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη θέση απ’ ό,τι πριν από τρεις μήνες, παρόλο που έχει ηττηθεί στρατιωτικά και δεν διαθέτει πλέον ναυτικό ή αεροπορία.

Γι’ αυτό τους αποκαλώ Dumocrats!!!»

Πηγή: skai.gr

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