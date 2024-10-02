Καιρός σήμερα: Γενικά αίθριος – Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Από το βράδυ τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 24 με 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 με 27 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία τοπικά 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 27 και τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-10-2024

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες, με εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία, στα δυτικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και στην Πελοπόννησο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 24 με 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 30 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

