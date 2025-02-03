Καιρός σήμερα: Επιδείνωση με νεφώσεις και τοπικές σποραδικές βροχές

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και από το βράδυ στις δυτικές Κυκλάδες.



Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στις Σποράδες, την Εύβοια και τις δυτικές Κυκλάδες η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.



Τα φαινόμενα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και από το βράδυ στις δυτικές Κυκλάδες.



Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα επεκταθούν στην ανατολική νησιωτική χώρα.



Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη δυτική Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.



Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα βορειοανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ 5 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ με τάση περαιτέρω ενίσχυσης.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βορειοανατολικοί με τη ίδια ένταση. Στα νότια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές στις δυτικές Κυκλάδες. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα δυτικά από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 2 έως 4 και από το απόγευμα βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στα νότια 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το απόγευμα βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το απόγευμα βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 04-02-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες,τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες (κυρίως στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές). Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στον Πατραϊκό μέχρι 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά της τάξεως των 5 με 7 βαθμών όπου η μέγιστη τιμή της δεν θα ξεπεράσει τους 7 με 9 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα η πτώση θα είναι της τάξης των 2 με 4 βαθμών και θα φτάσει στα κεντρικά τους 10 με 12 και στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

