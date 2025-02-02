Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια σήμερα, Κυριακή, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Παράλληλα, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά τμήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νότια της ανατολικής Πελοποννήσου και τη βόρεια Εύβοια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βορειοανατολικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νότια της ανατολικής Πελοποννήσου και τη βόρεια Εύβοια.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Στα νότια σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

