Σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στη Θράκη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 και στο Ν Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 18 βαθμούς, στις Κυκλάδες , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς.

Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Οι Ν άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ , στο Αιγαίο θα πνέουν Β 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές στα δυτικά , από το απόγευμα. Η ένταση των ανέμων 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τέλος τη Δευτέρα βροχερός καιρός , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

