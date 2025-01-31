Λογαριασμός
Καλό ανοιξιάτικο Σ/Κ , βροχές τη Δευτέρα , χειμωνιάζει από την Τρίτη.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν  στη Θράκη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  3 με 5 και στο Ν Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ , με εξασθένηση.   Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 18  βαθμούς, στις Κυκλάδες , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα  έως 19 βαθμούς.

Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Οι Ν άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ , στο Αιγαίο θα πνέουν Β 3 με 4 μποφόρ.  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με  τοπικές βροχές στα δυτικά , από το απόγευμα. Η ένταση των ανέμων 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τέλος τη Δευτέρα βροχερός καιρός , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα σχεδόν αίθριος.  Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
