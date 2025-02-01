Ανοιξιάτικο το Σαββατοκύριακο - Πέφτει από Δευτέρα η θερμοκρασία

Σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από αργά το βράδυ στη Θράκη βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα βόρεια πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4, από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους τις πρωινές ώρες πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από νωρίς το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και αργότερα τη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα κατά τόπους θα αυξηθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά από το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά τους 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι που το βράδυ θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια που από το απόγευμα θα είναι αισθητή.

Ο καιρός την Τρίτη

Στην ανατολική χώρα προβλέπονται βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και, κυρίως στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές, σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από βορρά προς νότο, της τάξεως των 4 με 5 βαθμών Κελσίου στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Πιθανόν τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα στα βόρεια τμήματα θα σταματήσουν. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ και στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

