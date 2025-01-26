Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους καταιγίδες - Αναλυτική πρόγνωση

Στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα πρόσκαιρες τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νοτιότερα των Δωδεκανήσων μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στα νότια έως 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στα κεντρικά και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Βαθμιαία από τα δυτικά αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, στο Ιόνιο και τα παράκτια νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος και βαθμιαία αραιές νεφώσεις, από το απόγευμα τοπικά πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη συνέχεια αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος και από το βράδυ αραιές νεφώσεις. Στα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις κυρίως στα νοτιότερα όπου θα σημειωθούν βροχές έως το μεσημέρι και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, νωρίς το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Στα νοτιότερα από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος και βαθμιαία αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα τοπικά πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και βαθμιαία αραιές νεφώσεις, από το απόγευμα τοπικά πυκνότερες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Βαθμιαία αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-01-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά πιθανόν να σχηματισθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια πελάγη δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 και στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-01-2025

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις οι οποίες στα βορειοδυτικά βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα σημειωθούν βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματισθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα πελάγη τοπικά 5 και βαθμιαία στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-01-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και στο βόρειο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

