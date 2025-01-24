Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα - Πού θα βρέξει σήμερα

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από τις απογευματινές ώρες και από τα βόρεια βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός στα ηπειρωτικά. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από τις απογευματινές ώρες στα νότια τμήματα του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από τις απογευματινές ώρες γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα κυμανθεί από 02 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια θαλάσσια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα νότια. Από τις απογευματινές ώρες στα νότια οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-01-2025

Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία και από τα βόρεια τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο αρχικά θα είναι νότιοι, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στην Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες. Το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά και βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-01-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματισθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματισθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

