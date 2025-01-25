Καιρός: Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο - Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος ο καιρός αναμένεται στην Αττική, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία και από τα βόρεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και μόνο στο νότιο Αιγαίο αρχικά θα είναι νότιοι, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 και τοπικά έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-01-2025

Στη Κρήτη, τα ανατολικά τμήματα των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα δυτικά, οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά και βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-01-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά πιθανόν να σχηματισθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-01-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά πιθανώς να σχηματισθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5, πρόσκαιρα στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-01-2025

Στα βορειοδυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

