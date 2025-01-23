Λογαριασμός
Χωρίς αξιόλογες βροχές σήμερα Πέμπτη. Τοπικές βροχές Παρασκευή και Σάββατο Στο Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη Ασθενείς βροχές θα σημειωθούν στο  Α Αιγαίο , τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά , τοπικά αυξημένη.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  στα βόρεια έως 14 με 15 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 17  με 18  βαθμούς , στην Κρήτη έως 19 βαθμούς.  

Την  Παρασκευή , Τοπικές  βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν  στα νησιά του Α.  Αιγαίου ,  τα Δωδεκάνησα και τις Α. Κυκλάδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή  άνοδο.

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Α.  Αιγαίου , στα Δωδεκάνησα , στις Α και Ν Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά.  Άνεμοί: μεταβλητοί 2 με 3  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς 

