Σήμερα Πέμπτη Ασθενείς βροχές θα σημειωθούν στο Α Αιγαίο , τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά , τοπικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 14 με 15 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 18 βαθμούς , στην Κρήτη έως 19 βαθμούς.
Την Παρασκευή , Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Α. Αιγαίου , τα Δωδεκάνησα και τις Α. Κυκλάδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Α. Αιγαίου , στα Δωδεκάνησα , στις Α και Ν Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Αττική
Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοί: μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς
