Χειμωνιάτικο σκηνικό, με βροχές, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για κάθε ημέρα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-12-2024

Ισχυρές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα βορειοδυτικά (βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος), γρήγορα στη δυτική Στερεά, τις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική και τη νότια).

Τοπικά θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι στα πελάγη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό, τοπικά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας που πρόσκαιρα θα είναι πυκνές κυρίως στη δυτική Μακεδονία.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες κυρίως στις θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές, τοπικά θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς άνεμους στα πελάγη και χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές στα κεντρικά και βόρεια κυρίως στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 βαθμούς (στα βορειοδυτικά 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη), στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-12-2024 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στη δυτική χώρα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το πρωί θα είναι τοπικά ισχυρά στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πρόσκαιρα στα ορεινά της Κρήτης αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, που βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια θα στραφούν σε βόρειους.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια όπου δεν θα ξεπερνά τους 09 με 12 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 06 με 08), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει 12 με 15 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, στα βορειοδυτικά τοπικά ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-12-2024 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης και πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, ενώ στα νοτιοανατολικά θα είναι μεταβλητοί 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Στα κεντρικά και τα βόρεια δεν θα ξεπερνά τους 08 με 11 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 βαθμούς, ενώ στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-12-2024

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα στα βόρεια ημιορεινά. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα είναι μεταβλητοί 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-12-2024

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα στα βόρεια ημιορεινά. Στη δυτική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα είναι μεταβλητοί 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

