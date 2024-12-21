Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη δυτική Πελοπόννησο, τα νοτιότερα νησιά του Ιονίου (περιοχή Κεφαλονιάς-Ζακύνθου), την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Σάμου-Ικαρίας), τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική και τη νότια). Δυτικών διευθύνσεων θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στη δυτική και τη νότια Ελλάδα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περισσότερες περιοχές και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-12-2024

Βελτιωμένος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα, παρόλα αυτά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια, την ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, κυρίως τις βραδινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-12-2024

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στα δυτικά και μετά το απόγευμα κατά τόπους και σε ανατολικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά, που πιθανώς στα βορειοδυτικά να είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί και σταδιακά στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-12-2024 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και το νότιο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, που γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα σταδιακά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-12-2024 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Στα βόρεια παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Κρήτης και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί που στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπερνά στα κεντρικά και τα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς και στα νοτιότερα τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Πηγή: skai.gr

