Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα και την Τρίτη με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, τοπικά θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη, χιονοπτώσεις στα ορεινά και πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κυρίως στα βορειοδυτικά.

Α. Τη Δευτέρα (23-12-2024) ισχυρές βροχές και στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες προβλέπονται:

1. Αρχικά στα βορειοδυτικά (βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος) και γρήγορα στη δυτική Στερεά, τις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Το βράδυ από τα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

2. Από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική και τη νότια). Από το μεσημέρι της Τρίτης (24-12-2024) τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και θα εξασθενήσουν.

Β. Τη Δευτέρα (23-12-2024) τοπικά στο Ιόνιο και μετά το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι.

Γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη Δευτέρα (23-12-2024) στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό, τοπικά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας που πρόσκαιρα θα είναι πυκνές κυρίως στη δυτική Μακεδονία. Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν και την Τρίτη (24-12-2024) με μειούμενη ένταση κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Κικίλιας: Σύσταση για αντιολισθητικές αλυσίδες

Αναφορικά με την επικείμενη επιδείνωση του καιρού ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε πως «περιμένουμε δηλαδή βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, στη Δυτική Ελλάδα τη Δευτέρα και την Τρίτη στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι την Κρήτη».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως «η σύσταση μας ισχυρή είναι καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες εφόσον ταξιδεύετε και κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Δευτέρα και Τρίτη αναμένουμε επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά όλης της χώρας, καθώς και στα ημιορεινά της βόρειας και δυτικής

Ελλάδας. Περιμένουμε, δηλαδή, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές τη Δευτέρα στη Δυτική Ελλάδα και την Τρίτη στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι και την Κρήτη. Η σύσταση μας είναι ισχυρή, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες εφόσον ταξιδεύετε κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Να προσέχετε και να περάσετε όμορφα τις γιορτές εσείς και οι οικογένειές σας. Χρόνια πολλά!»

Πηγή: skai.gr

