Καιρός: Βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια - Ποιές περιοχές θα «ντυθούν στα λευκά» τα Χριστούγεννα

Γενικά βελτιωμένος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες στην Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και νωρίς το πρωί στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στα νότια τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί παγετός κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά τμήματα, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα στα ανατολικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα νότια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη από το απόγευμα, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στην Κρήτη από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί έως 6 μποφόρ. Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-12-2024

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από νωρίς το πρωί στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και τη δυτική Στερεά, από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο, τη δυτική Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά, ενώ μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και έως το βράδυ θα έχουν επηρέασει ολόκληρη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στα δυτικά και μετά το μεσημέρι κατά τόπους και σε ανατολικές περιοχές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά αλλά θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου στην Ήπειρο και τη Μακεδονία θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί και σταδιακά στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια τους 09 με 13 βαθμούς (στα βορειοδυτικά 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη), στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός που στα ορεινά θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-12-2024 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στα δυτικά, τα βορειοανατολικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες το πρωί θα είναι τοπικά ισχυρές στα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφοόρ. Από το απόγευμα σταδιακά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια όπου δεν θα ξεπερνά τους 09 με 12 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει 13 με 15 και στα νοτιοανατολικά 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός που στα ορεινά θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-12-2024 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Αστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με παροδικές νεφώσεις και κατά διαστήματα τοπικές βροχές στα κεντρικά, τα βορειοανατολικά, το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου στα οποία αναμένεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία ανατολικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν στα βορειοανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί και στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπερνά στα κεντρικά και τα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς και στα νοτιότερα τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός που στα βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-12-2024

Στα δυτικά παροδικές νεφώσεις και πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου, ενώ μεμονωμένες καταγίδες αναμένονται στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, με ενίσχυση το βράδυ στα βόρεια σε 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός που στα βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός.

Πηγή: skai.gr

