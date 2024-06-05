Στα ύψη θα βρεθεί και σήμερα Τετάρτη ο υδράργυρος με τη χώρα να μοιάζει με καμίνι. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38-39 βαθμούς ενώ δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιοχές να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου ενώ η αφρικανική σκόνη θα κάνει και σήμερα αισθητή την παρουσία της κυρίως στα νότια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες, Δευτέρα το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Ελευσίνα, Θήβα και Ψαχνά Ευβοίας, σημειώνοντας νέο ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Αναλυτικά για σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο και την περιοχή των Δωδεκανήσων 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, θα παραμείνει όμως σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυρίως στα κεντρικά και τα νότια και θα φτάσει κατά τόπους, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Από αύριο, Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, οπότε κυρίως στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και στην Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 37 και τοπικά πιθανόν 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε ενδέχεται στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 06-06-2024

Αραιές νεφώσες πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε όλα τα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυρίως στα νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και στην ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-06-2024

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ανατολικά ηπερωτικά όπου τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε όλα τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν στα κεντρικά και νότια ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια με μέγιστες τιμές περί τους 33 με 34 βαθμούς και μόνο στη νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

