Σήμερα, Τετάρτη, αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα Κ και Β ορεινά. Οι άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά έως 35 με 37, τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 36 βαθμούς.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ, και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα, θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος, το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός, οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, από την Κυριακή το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 με 37 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος με λίγη πρόσκαιρη συννεφιά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε ενδέχεται στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

